Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 16 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16Questa sera, lunedì 16, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 16, di? Di seguito tutte leIl focus della puntata riguarda il processo Open Arms, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, il quale offrirà la sua prima intervista in seguito alla richiesta di condanna a sei anni da parte della Procura. Si discuteranno anche il caso Striano e i relativi risvolti, oltre agli ultimi aggiornamenti sul nubifragio di Bayesian.