Perché il reality di Canale 5 Grande Fratello si chiama così?

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel 1999, 16 settembre per la precisione, la tv olandese Veronica Channel trasmise la prima storica puntata di Big Brother. Un anno dopo,5 replica presentando al pubblico italiano il, ilche, in quell’occasione, è riuscito a tenere incollati al piccolo schermo un numero incredibile di spettatori. In effetti l’esperimento sociale di rinchiudere un numero preciso di estranei all’interno di un ambiente sconosciuto, obbligandoli ad interagire, aveva una potenzialità non indifferente. Questa, però, non si deve certo all’abilità creativa degli autori televisivi. Il tema centrale del(che torna puntuale stasera con l’edizione 2024) e le sue conseguenze nascono dalla mente dello scrittore George Orwell e, in modo particolare, dalle pagine del suo romanzo dispotico 1984.