Per la Vis Pesaro una partenza da record

(Di lunedì 16 settembre 2024) Pizzicotti per credere. Alla Vis issata lassù. Punti salvezza, d’accordo. Ma veri, tosti, pieni di contenuti. Per farne altrettanti – soffertissimi - la scorsa stagione c’erano volute 9 giornate. Vogliamo chiamarla organizzazione? Oppure mentalità? O ancora intensità, aggressività, qualità? Tutto insieme. La Vis a quota 9 dopo 4 turni (mai successo in 22 stagioni nella C maggiore) con 3 vittorie di fila (ultima volta nel 2001-02 in C1, giornate conclusive, avversari scarichi), prestazioni e classifica da lustrarsi gli occhi, è la grande sorpresa di questo avvio di campionato. Assolutamente impronosticata - underdog direbbero gli inglesi – visto da dove veniva: una salvezza miracolosa e un avvio, tra coppa e campionato, con un paio di sbandate. Se ne sono viste di meteore, specie in avvio di stagioni nelle quali le big stentano a carburare.