Melanoma così l’immunoterapia uccide il tumore grazie a cellule anti metastasi Presentato lo studio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un farmaco immunoterapico locale si è dimostrato in grado di ridurre in modo significativo ilreclutando, al contempo,immunitarie per contrastaree recidive. Il trattamento manda infatti in necrosi ilin brevissimo tempo e promuove un aumento della presenza dei linfociti T che vanno a colpire lediste che favoriscono la prevenzione delle ricadute. A descrivere il meccanismo di azione del nuovo farmaco (Daromun) è un’analisi preliminare condotta nell’ambito dellodi fase 3 Pivotal, presentata da Paolo Ascierto, presidente della Fondazionee direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, in occasione del congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo).