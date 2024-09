Maltempo nei Balcani allerta per le piene di Danubio e Sava

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Neisono sotto stretta osservazione i fiumi che attraversano i Paesi della regione, a cominciare da- tra i maggiori corsi d'acqua europei - il cui livello è in continua crescita a causa delle piogge incessanti che da giorni interessano buona parte dell'Europa centrorientale, colpita da gravi inondazioni che stanno provocando vittime e ingenti danni. Le piogge sono arrivate da giorni anche neima finora non si registrano particolari criticità o situazioni di emergenza. Dopo Vienna, Bratislava e Budapest, iltocca Belgrado e parte della Serbia, per segnare poi tratti della frontiera tra Romania e Bulgaria, prima di sfociare nel Mar Nero.