Malattie rare ok Aifa a terapia per disturbo dello spettro della neuromielite ottica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () ha approvato la rimborsabilità di ravulizumab per il trattamento degli adulti affetti da(Nmosd) positivi all'anticorpo anti-aquaporina-4 (AQP4) (Ab+). Lo annunciano, in una nota, AstraZeneca, insieme ad Alexion, AstraZenecaDisease, precisando che ravulizumab è il primo inibitore del complemento C5 a lunga durata d'azione per il trattamento di questa malattia rara.