LIVE Italia-Cile Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | alle 21 | 00 l’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:40 BUONASERA, Amici di OA Sport. Mancano venti minuti aldella partita Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, partita inaugurale dei Campionatidisu, competizione in scena quest’anno a Novara nel contesto dei World Skate Games, l’evento multi sport che racchiude in un unico luogo – in questo caso l’– tutte le rassegne iridate delle discipline affiliate alla Federazione internazionale. Una sfida da vincere per gli azzurri di Alessandro Bertolucci, pronti a stregare il pubblico di casa con una prestazione positiva. L’obiettivo sarà non accontentarsi e soprattutto non pensare di avere la vittoria in tasca. Malgrado i favori del pronostico, in un parterre d’eccezione come quello mondale qualsiasi errore di valutazione può risultare fatale.