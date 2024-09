Lautaro Martinez e il patto con Inzaghi! Ora il gol un problema – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)ieri sera a Monza non è riuscito a trovare la via del gol. L’Inter ha bisogno del suo Toro, che però continua a faticare. IL GOL NON ARRIVA – Niente da fare per: dopo 225 minuti di campionato, il capitano dell’Inter è ancora a secco di gol e di assist. Il digiuno continua per l’ultimo capocannoniere della Serie A, il quale, lo scorso anno a questo punto della stagione, era già arrivato a cinque gol. Per il Toro, il gol è diventato un. Neanche a Monza, l’argentino è riuscito a sbloccarsi, tanto da uscire dal campo prima dell’ora di gioco. Sul minutaggio, però nessun caso: il Toro, infatti, scrive Tuttosport, aveva già stretto un piccolocon Simone. Il tecnico lo ha voluto preservare, visti i pochi allenamenti sulle gambe dopo il rientro dal Sudamerica, e anche in prossimità delle partite contro Manchester City e Milan.