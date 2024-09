Incidente sul lavoro nel Reggiano | operaio rischia l’amputazione di una gamba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Castellarano (Reggio Emilia), 16 settembre 2024 - Gravesulnel, nella frazione Roteglia del comune di Castellarano: un47enne di Toano ha subito gravissime lesioni allasinistra, che oradi essere amputata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da una pedana in metallo in movimento. L'infortunato è stato immediatamente soccorso ed elitrasportato all'ospedale di Reggio Emilia, dove le sue condizioni sono al vaglio dei sanitari. Sul posto sono intervenuti in prima battuta i carabinieri delle stazioni di Toano e Castellarano, immediatamente raggiunti dal personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti diche hanno avviato gli accertamenti del caso.