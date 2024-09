Il Napoli di Conte verso la Juventus | parla Paolo Condo’

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Hato soprattutto delCondò a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le parole dell’opinionista di Sky Sport ed editorialista di Repubblica. “E’ presto per sognare il tricolore o è lecito farlo? Quesito interessante, è sempre giusto, dal punto di vista dei tifosi, sognare. Non hanno nessun tipo di obbligo e, al posto loro, sarei moltonto della partenza dele sognerei lo scudetto. Di, invece, ciò che deve succedere a Castel Volturno: i calciatori possono esultare per la risposta immediata, anche nei toni, perché il 4-0 vuol dire tanto. Nello spogliatoio, si staranno dicendo che vale la pena essere molto ambiziosi, quest’anno”.