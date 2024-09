Il caso di Sara Giudice | la Rai annulla il contratto alla giornalista dopo le accuse della collega

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – La Rai ferma. La, ex inviata di Piazzapulita (La7), avrebbe dovuto lavorare nel programma L’altra Italia di Antonino Monteleone, in partenza su Rai 2 ad ottobre. Ma Viale Mazzini, come ha anticipato Il Foglio, non ha finalizzato il. All’originedecisione ci sarebbe il contenzioso legale tra lae unadi Rai 3., insieme al compagno Nello Trocchia, firma di punta del quotidiano Domani, anche lui ex volto di Piazzapulita, è stata denunciata dper violenza sessuale. Un’accusa per cui la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione e su cui ora deve decidere il gip. La Rai cambia idea suMonteleone ha confermato la notizia: “Mi è stato comunicato da Paolo Corsini, il direttore dell'Approfondimento Rai, che ildinon può essere finalizzato.