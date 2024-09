Il capo ultras dell’Inter Beretta e l’ex calciatore Bombardini prosciolti in appello | ritirata la querela

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Andreaprosciolto ina Milano nel processo nato dalla denuncia di un imprenditore edile. Ildella Curva Nord, in carcere dal 4 settembre per l’omicidio di Antonio Bellocco, era stato condannato insieme alDavidee un altronerazzurro, Claudio Morra, per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Accuse cadute nel processo di secondo grado perché la presunta parte offesa ha ritirato la. Il 13 luglio del 2023 il Tribunale, a seguito delle indagini del pm Leonardo Lesti, aveva condannatoa 6 mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale, e Morra a 10 mesi, riqualificando il reato da tentata estorsione, come contestato dalla Procura, ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni.