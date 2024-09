Gp Formula 1 Piastri trionfa a Baku davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) – Oscarvince il Gp di1 dell’Azerbaigian. Sul circuito cittadino dil’australiano della McLaren conquista il secondo successo in carriera dopo un appassionante duello con il monegasco della Ferrari Charles, che resiste al ritmo difino a tre giri dalla fine, quando deve rallentare per problemi di gomme. A completare il podio l’inglese della Mercedes George Russell. Quarto posto per l’altra McLaren dell’inglese Lando Norris che si lascia alle spalle la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, leader iridato, lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso e l’inglese della Williams Alexander Albon. Solo nono l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton, dopo una gara in rimonta a cauda della partenza dalla pit-lane.