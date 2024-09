Giardino di Sorgane Vandalizzata la targa di Norma Cossetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)lache ricordain una lei intitolato nella periferia sud della città, zona. Studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visinada,è stata uccisa nel 1943, a 23 anni, dai partigiani titini e poi gettata nella foiba di Villa Surani. Il 9 dicembre 2005 è stata insignita della Medaglia d’oro al merito civile alla memoria, e la sua storia è diventata un’emblema dei drammi e delle sofferenze delle donne dell’Istria e della Venezia Giulia negli anni dal 1943 al 1945. "Gesto ignobile. Non accettiamo atti intimidatori volti a cancellare il dramma vissuto dalle popolazioni giuliano-dalmate – commenta il segretario comunale della Lega, Barbara Nannucci –. Ci aspettiamo una ferma condanna da parte dell’amministrazione cittadina". Ladedicata aè in via Isonzo ed è stata trovata rotta nel marmo.