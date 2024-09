Germania bomba nel cuore di Colonia C’è un ferito L’attentatore ripreso in un video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una vasta operazione di polizia è in corso nel centro di, in, per l’esplosione di unaavvenuta poco dopo le sei. “Abbiamo isolato l’area e sono in corso indagini”, ha dichiarato la portavoce della polizia citata dai media tedeschi, invitando la popolazione a “evitare la zona”. L’esplosione è avvenuta sul “Ringen”, cosiddetto miglio delle feste die in particolare, secondo quanto riportato dal Bild, nell’area d’ingresso di un ristorante e di una discoteca, il Vanity club. Ma l’edificio ospita anche uffici. Nella deflagrazione è rimastoun addetto alle pulizie, che è stato portato in ospedale. Allo stato attuale non sono state ancora avanzate ipotesi sulla natura dell’attentato e la polizia conduce le indagini in tutte le direzioni.