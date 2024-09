F1 sospetta irregolarità della McLaren | a Baku l’alettone posteriore di Piastri si deformava troppo – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Oscarvince ail Gp dell’Azerbaijan. Così lasorpassa la Ferrari nel mondiale costruttori ed è prima in classifica. Dietro l’australiano c’è Charles Leclerc. Verstappen anonimo chiude solo quinto. Ma, nonostante le Red Bull siano siano dietro, le polemiche non si placano. Leclerc partica dalla prima piazza, ha condotto gran partegara in testa al gruppo, poi al pit stop la strategiapaga. Sorpasso diche si mette dietro il monegasco e non lo fa passare. Leclerc è vicino, sempre di più. Il sorpasso appare cosa facile. Così non è.lo tiene dietro per tutto il resto del gp. Charles si avvicina,allunga. Soprattutto in rettilineo. Ed è qui che alcuni tifosi sui social sollevano dubbi. Gli stessi che Repubblica ha riproposto.