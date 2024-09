Distrutto un gruppo di amici fratelli | Massimo Giletti durissimo sfogo contro La7

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)torna a parlare del suo burrascoso addio a La7 e lo fa durante la seconda puntata di A casa di Maria Latella, in onda martedì alle 23 su Rai 3 e condotto ovviamente da Maria Latella. Nel corso dell'intervista,ha raccontato i momenti difficili legati alla fine del suo rapporto con l'emittente e ha riflettuto sul futuro e sul suo nuovo programma Lo Stato delle cose, trasmesso sulla stessa rete, il suo ritorno in Rai. "Per me la sofferenza è stata vedere distruggere undi, di- perché avevo creato dei gruppi di lavoro fortissimi. Con Cairo non ci siamo più sentiti ma il tempo aiuterà a incontrarsi. Magari in modo strano, occasionale. Io guardo al futuro - aggiunge - e comunque mi piacerebbe fare una chiacchierata".