Cuore e grinta questa squadra ci assomiglia Applausi per D’Angelo | Ha fatto lui il gruppo

(Di lunedì 16 settembre 2024) "È uno Spezia a nostra immagine e somiglianza:e sudore. A Cremona le Aquile avrebbero meritato di vincere". Scrosciano glidei novecento tifosi aquilotti presenti allo ‘Zini’ per l’ennesima prestazione positiva dei bianchi: "ha creato unfortissimo. Domenica trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia per vincere il derby contro la Carrarese". Entusiasta Alberto Narducci, tifoso aquilotto abitante a Genova: "Torniamo a casa con un punto prezioso, conquistato in un campo difficile. Siamo soddisfatti perché abbiamo visto unache lotta e non molla mai, che reagisce alle difficoltà. C’è di che essere ottimisti e fiduciosi per il futuro. Resta un po’ di amaro in bocca per le grandiosi parate di Fulignati che non hanno permesso di vincere il match.