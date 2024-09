Cancro della prostata terapia riduce la progressione della malattia o la morte del 46%

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Barcellona, 16 set. (Adnkronos Salute) – I risultati dello studio di fase III Aranote mostrano che darolutamide piùdi deprivazione androgenica (Adt) ha ridotto significativamente il rischio diradiologica o didel 46% rispetto a placebo più Adt nei pazienti con tumoremetastatico ormonosensibile. I risultati sono stati presentati in occasione del congressoSocietà europea di oncologia medica (Esmo) a Barcellona. “Darolutamide ha dimostrato una forte efficacia e sicurezza, con o senza chemio, in questi pazienti – spiega Sergio Bracarda, presidente Società italiana di uro-oncologia (Siuro) – Ci auguriamo che l’approvazione regolatoria sia rapida, in questo modo i clinici avranno una maggiore flessibilità per adattare il trattamento alle esigenze e caratteristiche di ogni paziente”. “In Italia, nel 2023, sono stati stimati 41.