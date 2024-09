Assegno Unico | ecco come potrebbe cambiare per le famiglie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cosa ne sarà dell’? Ci sono oltre 6milioni diche oggi lo ricevono in Italia, per un totale di 9.54.9571 di figli. Tutti si chiedono cosa succederà. Qualche settimana fa si era parlato di una cancellazione della misura a sostegno dei genitori. Poi la smentita e la conferma che l’aiuto economico allee al ceto medio saranno priorità nella Legge di Bilancio. La lotta alla denatalità è un’urgenza. Quindi l’dovrebbe restare, ma con modifiche. Cosa cambierà? Il governo sta valutando diverse strade: potenziare l’, non farlo contare nel calcolo Isee almeno per lenumerose (così da non fermare l’accesso ad altre agevolazioni che hanno un limite dettato dall’Isee), introdurre detrazioni ad hoc per i genitori che sono state assorbite dall’