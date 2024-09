Wta Hua Hin 2024 | programma orari e ordine di gioco lunedì 16 settembre

Leggi tutta la notizia su sportface

Il, glie l'didi16per quanto riguarda il Wta 250 di Hua Hin. Il circuito Wta torna per la seconda volta sul cemento thailandese e prende il via con i primi incontri di main draw. Subito in campo quattro teste di serie: Siniakova (2), Wang (5), Volynets (6) e Gracheva (8). Non sono presenti giocatrici italiane. CENTER COURTOre 06:00 – Parks vs Siegemund A seguire – (WC) Tararudee vs (WC) Naklo Non prima delle 11:30 – Rodionova vs (2) Siniakova COURT 1Ore 06:00 – Golubic vs (5) Wang A seguire – (6) Volynets vs Tauson COURT 2Ore 06:00 – (8) Gracheva vs Preston A seguire – Zidansek vs (Q) Prozorova Wta Hua Hindi16