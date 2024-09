Sophia Loren 90 anni il 20 settembre | la straordinaria carriera della diva cresciuta a Pozzuoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) Buon compleanno,! Parliamo naturalmenteche il 20compie 90. Unalunga e fortunata la sua che annovera due Premi Oscar, cinque Golden Globe, un Leone d’Oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’Oro allaal Festival di Berlino e una stella sulla Hollywood Walk of Fame. E sì che la partenza per Sofia Costanza Brigida – questo il suo nome completo – non era stata delle migliori visto che suo padre Riccardo Mario Claudio Scicolone, pur riconoscendola, non aveva voluto sposare la madre Romilda Villani costringendola a lasciare la capitale a causa delle precarie condizioni economiche. Sofia trascorre così l’infanzia e i primidell’adolescenza afinché, grazie al denaro vinto a un concorso di bellezza cui partecipa, riesce a tornare a Roma con la madre.