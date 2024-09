Si comincia a vedere il Napoli di Conte | Lukaku e cinismo il Cagliari è al tappeto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Quella col Bologna era stata una partita ben giocata e vinta con merito, ma veniva dopo l’avvio da incubo col Verona e non c’era troppo da esaltarsi. Col Parma, poi, il successo è stato abbastanza estemporaneo e casuale, frutto soprattutto dell’uomo in più e di un difensore schierato in porta dai ducali. Su un campo caldo come quello di, però, arriva un indizio in più:a vedersi ildi Antonio, e dopo un anno e mezzo gli azzurri vincono tre partite di fila, trovando uno 0-4 pesantissimo che forse non descrive al meglio quanto visto, ma che a maggior ragione dimostra che con i partenopei quest’anno non si può scherzare. Ilsale a quota 9 punti, scavalca la Juventus a una settimana dallo scontro diretto, e si issa al comando della classifica in attesa di Inter e Udinese che possono operare il controsorpasso.