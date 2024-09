Raimondo Todaro chi è la moglie Francesca Tocca | dal presunto tradimento all’amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)e lasi sono conosciuti in giovane età, lui aveva 18 anni, lei 16, ma inizialmente erano solo colleghi di ballo: nessun colpo di fulmine, l’amore è nato e cresciuto nel tempo. Nel 2013, dopo aver aperto una scuola di danza insieme a Catania, luogo in cui entrambi sono nati, i due hanno avuto la figlia Jasmine, mentre l’anno successivo si sono sposati. In seguito, precisamente nel 2015, laè entrata a far parte del corpo di ballo della scuola di Maria De Filippi.