Monza-Inter 1-1 pagelle | Dumfries gol da 7 Asllani e Pavard pessimi

(Di domenica 15 settembre 2024) L’non vince contro il, si deve accontentare solo di un pareggio con il risultato di 1-1. Kristjanmalissimo, ma non è il peggiore in campo. Benjaminlo supera, ledel match. YANN SOMMER 6 – Non è mai impegnato in maniera particolare. Tutti tiri centrali, fino al colpo di testa di Mota finito all’incrocio dei pali. Impossibile da prendere.– DIFESA BENJAMIN5 – Offensivamente nullo, anzi più che nullo. Poi mette la ciliegina sulla sua torta andata a male con la marcatura persa su Mota. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Turati cerca spesso Djuric in appoggio, de Vrij gli mangia in testa e non lo lascia mai libero. Con le buone, o con le cattive, l’olandese sovrasta l’attaccante. CARLOS AUGUSTO 6.5 – Può sfruttare tutta la fascia sinistra con Dimarco che si accentra, ma lo fa pochissime volte.