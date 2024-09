L’omaggio a Rondine | Un rapporto speciale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Arriva intorno alle 10 il principe Alberto di Monaco. Lo aspettano a, il borgo in cui si studia la pace. Il legame tra il sovrano di Monte Carlo e la Cittadella è di lunga data: il Principato è una delle istituzioni internazionali più vicine al metodo, quello che insegna la strada per superare i conflitti quotidiani. Anche per oggi sono previste misure di sicurezza eccezionali per la visita privata del sovrano. Alberto starà oltre un’ora in visita, accompagnato dal presidente diFranco Vaccari e da Georges Théodore Dougnon, ex studente di, vice presidente diInternational Peace Lab e dalle rispettive delegazioni. Il principe monegasco dedicherà poi tre quarti d’ora agli studenti die di alcuni licei italiani sul tema della Pace.