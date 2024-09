La classifica degli italiani dopo la Coppa Davis | il nuovo ranking ATP non c’erano punti in palio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) L’Italia si è qualificata alle Finals della: le vittorie contro Brasile e Belgio (entrambe per 2-1), unite al successo dei sudamericani contro Bergs e compagni, hanno consegnato agli azzurri il biglietto aereo per Malaga con una giornata di anticipo. Il confronto di oggi pomeriggio contro l’Olanda servirà ad assegnare il primo posto, molto importante in vista del sorteggio che determinerà il tabellone a partire dai quarti di finale. Ricordiamo che lanon assegnaper ilATP e dunque la graduatoria rimarrà sostanzialmente immutata rispetto a quella di lunedì 9 settembre, il giornoil trionfo di Jannik Sinner agli US Open. Minime variazioni si sono avute al di fuori della top-50 a causa discaduti e di Challenger disputati nel corso di questa settimana, ma non interessano da vicino glidi punta.