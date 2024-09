Karate chiusura col botto nella tappa di Serie A di Salisburgo | vittoria per Pamela Bodei secondo posto per Daniele De Vivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si chiude nel migliore dei modi ladi(Austria) valevole per il circuitoA di. L’Italia, infatti, è stata grande protagonista della giornata, con due podi davvero prestigiosi, dopo un venerdì ed un sabato non trascendentali.(Carabinieri) ha conquistato il gradino più alto del podio, mentreDe(Fiamme Azzurre) si è fermato alla piazza d’onore, cedendo solamente nell’atto conclusivo.categoria dei 68 kg, ha vinto la bellezza di 6 incontri per aggiudicarsi il primato: l’azzurra è arrivata in semifinale ed ha avuto la meglio sulla francese Sombe 7-0, quindi in finale ha regolato la croata Becirovic 4-1. Passando aDecategoria dei 75 kg ha vinto 5 incontri, fino alla semifinale contro l’ucraino Pashchenko, chiusa con un netto 6-1.