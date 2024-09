Il Rimini deve già rimettersi in piedi A Lucca per rompere il digiuno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Ultimi ritocchi, prima della quarta uscita. Parte la caccia alla prima vittoria. Che ilsogna da due settimane, dal giorno del via. E che la Lucchese, domani avversaria dei biancorossi, ha appena ottenuto, sul campo della Spal. Pronta ora a vendere cara la pelle per concedere il bis in casa, dove sin qui la squadra di mister Gorgone non ha ancora vinto. Buscè sa benissimo che la trasferta di domani sera in Toscana sarà di quelle durissime. Per tradizione, certo, ma anche perché la Lucchese sin qui ha dimostrato di poter essere un osso duro per tutti. I biancorossi al Porta Elisa ci arriveranno con qualche assente di troppo. Soprattutto sugli esterni d’attacco. Cioffi e Chiarella sono ai box per infortunio. Dobrev non è al meglio, mentre restano da valutare le condizioni di Lepri che, comunque, oggi potrebbe essere inserito da Buscè nell’elenco dei convocati.