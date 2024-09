F1 Carlos Sainz sull’incidente con Perez | Non ho fatto niente di strano è frustrante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Tanti rimpianti in casa Ferrari al termine di un Gran Premio di Azerbaigian che poteva regalare un doppio podio e che invece è andato in archivio con il secondo posto di Charles Leclerc (per il quarto anno di fila in pole position a Baku e poi sconfitto la domenica) ed il ritiro dial penultimo giro dopo un violento incidente in rettilineo con la Red Bull di Sergiomentre erano in bagarre per la terza piazza. Lo spagnolo della Rossa aveva appena scavalcato il messicano, sfruttando il duello di quest’ultimo con Leclerc, finendo però contro il muro insieme alla RB20 in seguito ad un lieve contatto gomma su gomma (l’anteriore destra dicon la posteriore sinistra di) nel momento in cui le traiettorie delle due vetture convergevano per cercare di prendere la scia della SF-24 numero 16.