Eleonora Giorgi Commuove Lo Studio | Lo Struggente Addio!

(Di domenica 15 settembre 2024)si è aperta a Verissimo, raccontando la sua lotta contro il tumore. Le sue parole non promettono nulla di buono. Ecco che cosa ha detto! Durante l’ultima puntata di Verissimo,ha voluto aprirsi sul suo stato di salute, emozionando il pubblico e la conduttrice Silvia Toffanin. Collegata dalla sua abitazione, l’attrice ha offerto aggiornamenti toccanti sulla sua lotta contro il tumore. Nonostante il percorso sia ancora in salita e la guarigione incerta,ha mostrato una forza incredibile, dimostrando di essere pronta ad affrontare ogni sfida con coraggio.ha raccontato come, circa dieci mesi fa, abbia scoperto di avere un tumore al pancreas. Purtroppo, le terapie seguite fino ad ora non hanno ancora portato alla sconfitta della malattia, e i medici stanno cercando nuove strade per affrontarla.