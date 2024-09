Calcio Roma beffata dal Genoa 1-1

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 15.13 Sfuma nel recupero la prima vittoria stagionale della, raggiunta al 96' dal(1-1). Una gara che si gioca a buon ritmo.Viene sbloccata al 37' da Dovbyk, pronto a mettere in gol dopo una respinta corta di Gollini. Nella ripresa,vicina al raddoppio con l'insidioso Dovbyk, ma ilaumenta la pressione rendendosi pericoloso oon Ekuban. Rossoblù in forcing. Gilardino tenta la carta Malinovskyi per graffiare la retroguardia giallorossa. L'acuto arriva al 96',pareggio di testa di De Winter.