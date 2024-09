Atalanta bentornata a casa | contro la Fiorentina un pomeriggio storico e unico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Bergamo. 106 giorni dopo, è ancora. In una salsa diversa, non più – secondo il meteo – sotto la pioggia in una partita che non valeva più nulla per nessuna delle due squadre, semplice passerella finale di una stagione lunghissima, giocata il 2 giugno dopo il rinvio di marzo per la tragedia che aveva colpito la Viola con la scomparsa Joe Barone. Quelpiovoso di inizio estate sarà ricordato più che altro per l’infortunio al crociato di Scalvini che per il risultato (2-3 per i toscani). Stavolta è diverso.