Abbiamo finalmente scoperto qual è l' auto più veloce al mondo

(Di domenica 15 settembre 2024) L'piùalappartiene a un club molto ristretto, dove i 400 km/h e le potenza oltre i 1.000 CV sono tra i requisiti minimi, naturalmente senza considerare i prezzi, che viaggiano abbondantemente sopra il milione di euro. Tuttavia, essere ricchi può non bastare, perché spesso si tratta di vetture costruite in serie limitata e in pochissimi esemplari oppure su misura. Anche essendo abbienti quanto basta, bisogna avere i contatti giusti e il tempismo corretto. Quello della ricerca della massima velocità è un tema vecchio almeno come la storia dell'mobile stessa. E non stiamo parlando dei veicoli da record a forma di missile progettati per abbattere il muro del suono, ma ci riferiamo adche possono circolare liberamente su strada rispettando le omologazioni.