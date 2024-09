Zielinski una pazza idea per Monza-Inter? Un’ipotesi da non escludere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) C’è ancora tanta incertezza sulle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista didi domani sera, dovute più che altro alla necessità di rotazioni, oltre allo stato di forma di diversi giocatori con le maglie delle rispettive nazionali. E potrebbe prendere piede unarelativa a Piotr. SCELTE A CENTROCAMPO – Con un Davide Frattesi in formissima e la necessità di far debuttare Piotr, a centrocampo sono diversi i dubbi che attanagliano Simone Inzaghi in vista di. Le sue seconde linee scalpitano e richiedono – a ragione, visto lo stato di forma – spazio in campo. Specialmente alle porte del debutto in UEFA Champions League contro il Manchester City. Il che richiede l’inizio delle famose “rotazioni”.