‘Tutto chiede salvezza 2’ anticipazioni e quando esce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) A sorpresa, è stata annunciata una seconda stagione in arrivo per’, una serie di successo disponibile su Netflix. E dal 26 settembre saranno disponibili i nuovi episodi sulla piattaforma streaming. Ecco lee tutto quello che sappiamo, ad oggi, su “Tutto2”.su2’ L’esordio della serie Netflix, liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, ha ottenuto, fin da subito, ottimi consensi sia da parte del pubblico che della critica. Sembrava che la storia avesse avuto il suo epilogo ma non è così: continueranno le avventure dei protagonisti (almeno sul piccolo schermo). In base allesappiamo che Daniele e Nina sono diventati genitori.