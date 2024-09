Napoli-Inter Women | data ora diretta TV LIVE streaming e cronaca

Leggi tutta la notizia su inter-news

è la seconda partita nerazzurra in programma della Serie A Femminile. Dopo la vittoria in campionato contro la Sampdoria e la sosta per le Nazionali, l'di Gianpiero Piovani è pronta per una nuova sfida. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE A FEMMINILE IN CAMPO – L'di Gianpiero Piovani, dopo la vittoria in campionato nella sfida casalinga contro la Sampdoria Femminile e la pausa per le Nazionali, torna in campo nel weekend. Nella 2ª giornata di Serie A Femminile giocherà in trasferta contro ilFemminile di Salvatore Mango. Ma quando e dove si gioca? L'appuntamento è fissato per domani – domenica 15 settembre – a partire dalle ore 15:00, quando è previsto il fischio d'inizio presso lo Stadio comunale "Arena" Giuseppe Piccolo di Cercola (NA).