Napoli durante la sosta c’era gente che faticava anche a camminare Conte non gli ha dato tregua Sky Sport

(Di sabato 14 settembre 2024) Francesco Modugno, inviato Sky a Castel Volturno, fa il punto della situazione sulalla vigilia della partita contro il Cagliari. Tanto lavoroin queste due settimane diper le nazionale.ha però avuto il gruppo al completo solo da due giorni.a Cagliari, Kvara ha smaltito la botta presa in nazionale Le parole di Modugno a Sky: «laho vistochenon gli ha. Solo due giorni fa ha avuto il gruppo al completo. A Castel Volturno il laboratorio è aperto: 3-4-2-1 confermato. Ma in prospettiva 4-3-3, 3-5-2, in mezzo c’è varietà di soluzioni. Lukaku ha faticato più di tutti, ha messo sulle gambe altre due settimane di lavoro. La sua tradizione a Cagliari è piuttosto buona. Kvara ha smaltito la botta presa in nazionale. Ilnon vince tre partite di fila da un anno e mezzo».