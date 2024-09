Mara Venier presenta Domenica In 2024-25 VIDEO | Sarà l’ultima e si commuove per Giurato sbotta contro una giornalista elogia Ozpetek

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 14 settembre 2024)hato la nuova edizione diIn-25, la sua ultima: siper Lucaunasul caso censura-Dargen, allontana il fantasma di Giletti, racconta le novità e il suo nuovo programma Le stagioni dell’amore15 settembre alle 14.00 su Rai1, in diretta dagli ‘Studi Rai Fabrizio Frizzi’, partirà la nuova edizione diIn-25, condotta anche quest’anno da. Per la popolare e amatissima conduttricela 16ª volta al timone della trasmissione (la sua prima edizione fu quella del 1993/94 con il compianto Luca) e la settima consecutiva. In conferenza stampa la Zia, accompagnata dal Direttore del Daytime Rai Angelo Mellone, ha raccontato le novità di questa edizione tra commozione e anche momenti di tensione.