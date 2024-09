L' Empoli è una grande | bloccata anche la Juventus 0-0 al Castellani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 – Unfermalae prosegue il suo campionato d’alta classifica: queste prime quattro giornate di serie A sono da incorniciare per la squadra del presidente Corsi. Punto strameritato dall’; Juve, che non subisce gol, ma il cui gioco deve essere rivisto: tanto, troppo lento. Un’assenza pesante tra gli azzurri: Fazzini, rilevato da Maleh. Esordio dal primo minuto per Kalulu nella. Primo tempo giocato su ritmi bassi: sterile possesso di palla bianconero, con unin palla, capace di bloccare le fonti del gioco dei rivali. Gli uomini di D’Aversa, che dalla prossima settimana tornerà in panchina per la fine della squalifica, fanno una bella figura.