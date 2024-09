Incendio a Milano | muore un 70enne carbonizzato gravi danni ad altre abitazioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Un drammaticoè scoppiato questa mattina a Trezzo sull’Adda, nella città metropolitana di, causando la morte di un uomo senegalese di 70 anni senza fissa dimora. Le fiamme, divampate in un appartamento non abitato stabilmente, si sono propagate anche adquattro unità abitative che sono state dichiarate temporaneamente inagibili dalle autorità. I vigili del fuoco di Bergamo sono intervenuti prontamente per domare l’, ma purtroppo non sono riusciti a salvare la vittima, rimasta intrappolata tra le fiamme. Un’altra persona è stata trasportata d’urgenza in ospedale in codice giallo, mentre37 persone sono state assistite sul posto dai soccorritori del 118. L’appartamento in cui è avvenuto l’incidente era privo di corrente elettrica e si attendono ora i rilievi tecnici per determinare le cause esatte che hanno provocato l’mortale.