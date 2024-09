Il Napoli fa ricorso al Coni contro la multa di 230 000 euro | Il caso delle interviste con DAZN

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo le condanne del Tribunale Federale e della Corte d’Appello, ilsi cimenta in un ulteriore passo legalela Serie A. Ilha deciso di fare un ulteriore passo legaleladi 230.000inflitta dalla Lega Serie A per presunti inadempimenti relativi ae riprese dopo le segnalazioni di. La questione, emersa a seguitogare con Torino e Barcellona della passata stagione, ha visto il club di Aurelio De Laurentiis condannato sia dal Tribunale Federale sia dalla Corte d’Appello.al Collegio di Garanzia delIl club partenopeo ha scelto di impugnare la decisione al Collegio di Garanzia del, l’organo supremo per leversie sportive in Italia. La mossa rappresenta un tentativo di annullare o quantomeno ridurre l’importo della sanzione cheritiene ingiusta.