Il matrimonio combinato di Saman Abbas tutta la storia | i due fidanzati e un bacio pagato col sangue

(Di sabato 14 settembre 2024) A guardarlo oggi, il bel volto diche per mesi continuava ad apparire nei notiziari e sui quotidiani, sembrava quasi voler raccontare, senza poterlo fare, che era stata uccisa dai suoi genitori, la sera del 1 maggio 2021, perché si era opposta con tenacia ad uncon Akmal, un suo lontano cugino più grande di lei, che vive in Pakistan, il suo paese di origine. I suoi profondi occhi scuri, le labbra rosse, fermi in un’espressione malinconica e trepidante al tempo stesso, sembrano sul punto di svelare i tentativi fatti per sfuggire a queste nozze e del desiderio di voler essere libera di continuare a studiare e frequentare un altro ragazzo, Saqib Ayub, un suo connazionale, che però era giudicato inadatto a lei dalla sua famiglia, perché di casta più bassa.