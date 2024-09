Ho trovato il Viagra nella valigia del mio fidanzato e tutte le mie cose nascoste nella stanza degli ospiti Mi sta tradendo? | la disperazione di una moglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) “Mi sta?”. È l’angosciante domanda che una donna di 37 anni si sta ponendo riguardo il proprio partner, un uomo di 50 anni, dopo averdelsuae aver notato atteggiamenti strani nei propri confronti: “Passa dall’essere adorabile al comportarsi come se non mi volesse intorno”, si è sfogata sul forum di Mumsnet. Tutto ha avuto inizio con il ritrovamento di“in unache usa quando viaggiamo o va via per motivi di lavoro. Ne era rimasto solo 1confezione da 8 – ha raccontato la donna -. L’ho interrogato a tal proposito e lui si è arrabbiato sostenendo che lo usa per me quando ha bevuto qualche drink e non riesce a preformare sotto le lenzuola. Non riesco a pensare a un’occasione in cui fosse ubriaco e avrebbe potuto usarlo”.