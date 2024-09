È assai agitato Ghe manca la tera sutta i pè

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Magni ?altra mattina al bar, riuniti per l’aperitivo,va il Mario, detto “Mariett“ le cui assenze sono ricorrenti. Qualcuno si è chiesto ad alta voce "Ma perché el Mariett, ‘na volta el gh’è, un’altra el gh’è nò?". Gli hanno risposto che “el Mariett“ è sempre un “po’ per aria“, incerto, ansioso. "El pensa semper che ghe manchi la terrai pè", è stato lapidario il solito Carletto. "Sembra sempre che gli manchi la terra sotto i piedi". Anche in italiano questo modo di dire così pieno di significati mi ha fatto tornar il mente un personaggio a suo modo vitale: il Giando di Como. Il Giandomenico Clerici, scapolo, che era un po’ dentro, un po’ fuori dal mondo del giornalismo comasco. Qualcuno non lo prendeva in considerazione, altri lo avevano se non proprio amico del tutto, in grande simpatia, anche perché raccontava sempre qualche bella storia. Io gli ero amico.