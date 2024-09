Dalla caccia a Messina Denaro alla Valtellina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)a Matteoalle montagne della. È lungo e articolato il curriculum del colonnello Giuseppe Bivona (primo a sinistra col maggiore Issenmann), neo comandante provinciale dei carabinieri di Sondrio. Nato a Pescara nel 1969, nei propri precedenti di servizio ha 15 anni trascorsi in Sicilia – tra cui, appunto, come comandante della Compagnia carabinieri di Castelvetrano – con incarichi prevalentemente investigativi e antimafia. "Una realtà completamente diversa da quella di Sondrio – ha osservato – Questo non significa che qui non vi siano situazioni da attenzionare: oggi può succedere di tutto in qualsiasi momento e in qualsiasi posto".