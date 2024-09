Conte frecciata all’Inter | Appiano Gentile era un disastro ora è un gioiello

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) Antonio, in conferenza stampa pre Cagliari-Napoli, non ha perso l’occasione per lanciare unaalla sua ex squadra, l’Inter. Con il Napoli pronto a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, Antonioha tenuto una conferenza stampa per presentare la sfida contro il Cagliari, in programma domenica 15 settembre alle 18. Durante l’incontro, rispondendo a una domanda sul lavoro di Aurelio De Laurentiis,ha elogiato il presidente per i suoi vent’anni alla guida del club partenopeo. Tuttavia, non ha mancato di lanciare una frecciatina alla sua ex squadra, l’Inter, con la quale il rapporto non si è concluso nel migliore dei modi. L’impegno di De Laurentiisha riconosciuto il grande impegno di De Laurentiis nel portare il Napoli dai bassifondi della Serie C ai vertici del calcio italiano: “Faccio parte di questa storia.