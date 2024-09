BBC il declino di un mito

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) La Bbc, il servizio pubblico radiotelevisivo del Regno Unito, è in forte calo di ascolti e abbonati. E tra crisi aziendali e scandali diventa lo «schermo» del Paese. Dove va la Bbc? A picco, a quanto pare dalle sue più recenti vicende. Ildella più antica emittente pubblica del mondo rispecchia quello del Paese in cui è nata e come quest’ultimo sta lottando con le unghie e con i denti per reinventarsi un’immagine accattivante e più trasparente. Dopo aver passato l’ultimo decennio a combattere contro l’inflazione e i continui tagli di fondi pubblici da parte dei governi Conservatori che non l’hanno mai amata, la notizia, (riportata nell’ultima relazione annuale della corporazione) della cancellazione dell’abbonamento da parte di mezzo milione di utenti, colloca ildel servizio pubblico televisivo in una triste realtà.