3 mete italiane economiche scelte da Lonley Planet per un week end a settembre

(Di sabato 14 settembre 2024) Lonely, già prima dell’estate in realtà, ha individuato treideali per unend. Che siate amanti della natura, della storia o semplicemente in cerca di relax, queste località vi permetteranno di vivere un’esperienza autentica senza spendere troppo, perchée poco turistiche, soprattutto ora e. Abbiamo quindi messo insieme i consigli di una delle guide di viaggio più famose e autorevoli al mondo e individuato i prezzi medi di un soggiorno, che possono tornare utili a chi, anche nella seconda metà di, ha voglia di continuare a viaggiare. 1. Garfagnana, Toscana Se pensate alla Toscana, probabilmente vi vengono in mente le dolci colline coperte di vigneti, le città d’arte e i paesaggi iconici.