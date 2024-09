Traffico Roma del 13-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione e spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo in Molte zone della città piogge in alcuni casi accompagnati da temporali e rovesci sul grande raccordo anulare al momento code segnalate in carreggiata interna tra la Trionfale la Salaria è più avanti code tra la Nomentana il video con l’ 24L’Aquila in carreggiata opposta si sta in coda tratti traFiumicino alla Tuscolana file a tratti poi sul tratto Urbano della A24L’Aquila trattoria Tor Cervara in uscita dalla capitale e nei pressi della Colombo chiusura alper la presenza di alberi in 3D di via Sudafrica nel tratto tra via Marocco e via Uganda in questa direzione nei pressi della Casina di Labico è chiusa per alberi sulla carreggiata tra Piazza Sessa Aurunca e via dei Gordiani per concludere in tangenziale al momento se Miriam e i collegamenti tra Corso ...